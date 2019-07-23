شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توقع مع السنغال اتفاقية لخدمات النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقّع عبد الهادى المنصورى رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى، اتفاقية فى مجال خدمات النقل الجوى مع حكومة السنغال، والتى مثلها أليون سار وزير السياحة والنقل الجوى.

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وشملت الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين الصديقين على العديد من البنود التنظيمية التي تضمن حق الطرفين في الحقوق الممنوحة وتعددية التعيين وبنود تتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران وجدول الطرق للحقوق المتفق عليها، وغيرها من البنود في مجال التعاون في خدمات النقل الجوي التي شملتها الاتفاقية.

وتهدف الهيئة السنغالية إلى تطوير النقل الجوى وفق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة النقل الجوى، وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.