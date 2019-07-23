شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لهجوم حوثى فى محافظة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت قوات الجيش اليمنى، لهجوم لميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، باتجاه مديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة غربى البلاد، فى محاولة ثانية للميليشيا خلال 24 ساعة.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، اليوم /الثلاثاء/، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تقدم الميليشيا باتجاه مواقع الجيش في منطقة (الجبلية) التابعة لمديرية التحيتا والقريبة من الخط الساحلي، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.

وكانت ميليشيا الحوثي، استهدفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، ظهر اليوم، مواقع تمركز قوات الجيش جنوبي مديرية الدريهمي بالحديدة.

وتواصل ميليشيا الحوثي استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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