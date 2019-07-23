شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الجيش اليمنى يسقط قتلى من الحوثيين بمعارك صرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الجيش الوطنى، هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثى فى مديرية صرواح غرب محافظة مارب ، وبحسب بيان صادر عن للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمينة ، أن الهجوم أسفر عن مقتل 18 عنصرا من المليشيا إلى جانب سقوط عدد من الجرحى.

وقال مصدر عسكرى ، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت، تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بين مارب وصنعاء وأدت لسقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات.

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ومن جهة أخرى تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة في جبهة رازح بصعدة، ودمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تعزيزات وغرفة عمليات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف بالمحافظة ذاتها، فيما واصلت القوات المشتركة ومقاتلات التحالف استهداف مواقع الميليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة في الضالع، وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيات الحوثي تسعى إلى إفشال اتفاقية استوكهولم من خلال استمرارها في التصعيد العسكري بالساحل الغربي.