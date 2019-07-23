وزير الدفاع التونسى يلتقى بالسفير الأمريكى لبحث التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى، اليوم الثلاثاء مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم؛ فى إطار متابعة الأنشطة التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية التى عقدت بولاية وايمونج أبريل الماضى. وعبر الطرفان - وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية - عن ارتياحهما لنجاح أعمال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية - الأمريكية، وأعمال الحوار الاستراتيجي التونسي - الأمريكي الذي عقد بواشنطن /يوليو/ الجاري حول المسائل الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وأشاد وزير الدفاع التونسي بمستوى التعاون المتميز بين البلدين، لافتا إلى أن هذا التعاون شهد في السنوات الأخيرة تطورا نوعيا وكميا في مجالات التدريب ودعم التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية والمساهمة في دعم منظومة المراقبة الإلكترونية على الحدود البرية والبحرية مع إمكانية مساهمة الجانب الأمريكي في تمويل إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع التغطية الكاملة الجنوبية الشرقية.

وثمن الزبيدى دعم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اقتناء معدات جديدة لتعزيز القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية خاصة فيما يتعلق بمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب تونس في مكافحتها للإرهاب ودعم المؤسسة العسكرية في عدة مجالات تتعلق بأمن الحدود والتدريب والمساعدة الفنية وتوفير التجهيزات والمعدات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية، فضلا عن التعاون في مجال تدريب الأفراد على نزع ومجابهة الألغام.

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