شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 6 حوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى بالبيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 4 مسلحين حوثيين وأُصيب 2 آخران فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى بجبهة ناطع شرقى محافظة البيضاء وسط اليمن. وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطنى فى جبل "القرحاء" وشُعب "المسوح" وشُعب "صرام" فى جبهة ناطع. وأوضح أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع أربعة من عناصرها، وإصابة اثنين آخرين.

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