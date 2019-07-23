شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر عدة مواقع فى برط العنان بالجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، مواقع استراتيجية فى مديرية (برط العنان) شمالى محافظة الجوف.

ونقل موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن قائد المحور الشمالي قائد حرس حدود اليمني العميد هيكل حنتف قوله "إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبال القلعة الاستراتيجية، في مديرية برط العنان".

وأضاف حنتف أن قوات الجيش توغلت في مواقع تمركز المليشيا الحوثية في أودية (الظهرة) بالمديرية ذاتها.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خطوط إمداد المليشيا الحوثية إلى مواقع تمركزها في جبال (تواثنه) وجبال (الامهور).

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، لافتا إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

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