شكرا لقرائتكم خبر عن وزير حقوق الإنسان اليمنى: تمثيل الحوثيين بالجثث جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان باليمن، إن المليشيات الحوثية تقوم بسحل الجثث والتمثيل بها متجاوزة كل الأعراف اليمانية وفى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى.

وأوضح عسكر، بحسب وكالة الانباء اليمنية سبأ، أن ما قامت به مليشيات الحوثى من تصفية الشيخ مجاهد قشيرة الغولى أحد مشايخ القبائل باليمن، وسحله والتمثيل بجثته جريمة مدانة وانتهاك صارخ للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، ويتجاوز كل الأعراف اليمنية، مؤكدا أن التمثيل بالجثث وسحلها أمر يشكل جريمة حرب.

وتساءل عسكر إذا كانت تعامل مليشيات الحوثى مع حلفائها ومع من ساندها بهذه الوحشية فكيف بمن ناوئها، كما طالب وزير حقوق الإنسان، المجتمع الدولى بإدانة مرتكبى هذه الانتهاكات والتى قال بأن استمرارها هو استمرار للعنف وتقويض لجهود السلام فى اليمن.