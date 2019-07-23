شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو المجتمع الدولى للوقوف بوجه تهديد إيران لحرية الملاحة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس الوزراء السعودى، المجتمع الدولى لردع إيران عن المساس بحرية الملاحة البحرية، فى إشارة إلى اعتراض الحرس الثورى الإيرانى مؤخرا سفنا مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية فى الخليج العربى، جاء ذلك خلال جلسة للمجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقدها، اليوم، فى نيوم بمنطقة تبوك، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وقال المجلس: "أى مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولى ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه".

وكانت السلطات الإيرانية قد اعترضت ناقلة النفط البريطانية "ستينا امبيرو"، فيما أعلنت الشركة السويدية "ستينا بالك" المالكة للسفينة، أنه حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة الماضي، أجبرت السلطات الإيرانية عبر عناصر مليشيا الحرس الثوري الإرهابية، طاقم السفينة البالغ عددهم 23 شخصا على تغيير مسارها تجاه إيران.

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وكانت السفينة البريطانية آنذاك، في مضيق هرمز، تحديداً المياه العمانية؛ حيث زعمت طهران أن السفينة انتهكت القوانين البحرية الدولية، فى حين أن ذلك الممر المائى يمر عبره خُمس النفط العالمى.

ومن جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء السعودى عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بهدم عشرات المنازل فى منطقة وادى الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتى تؤوى مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولى إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسرى للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانونى وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.