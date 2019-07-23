مباحثات سعودية إماراتية لتعزيز سبل التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودى الدكتور بندر بن محمد العيبان مع مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولى أحمد بن عبدالرحمن الجرمن والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية التى تربط البلدين، وآفاق تعزيز التعاون والتشاور بينهما، خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العيبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ - جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل.

فيما استعرض الوفد الإماراتي جهود بلاده في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان المختلفة.

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