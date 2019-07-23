شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال السفارة السودانية يشيد بتنظيم مصر كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد القائم بالأعمال بالسفارة السودانية بالقاهرة إدريس محمد علي، بالمشاركة المتميزة والكبيرة للوفد السودانى الرياضى والصحفى لكاس أمم أفريقيا التي أقيمت بالقاهرة مؤخرا.

وقال فى تصريحات له على هامش الغذاء، الذى أقامته السفارة على شرف الوفد السوداني إن قيادة رئيس الاتحاد العام كمال شداد، و السكرتير العام للاتحاد مجدى شمس الدين للوفد السودانى تعكس الاهتمام السوداني الكبير و الإعلاميين والرياضيين و الصحفيين بمشاركة مصر في كل الفاعليات الكبيرة، التى تقام على أرضها، وكذلك المشاركة في الفاعليات الإقليمية المتمثلة فى كأس أمم أفريقيا.

وأضاف إدريس أن السفارة عازمة علي ان تكون شاهدا، وأن تكون سندا لكل الأنشطة الرياضية بين البلدين، ومشيرًا إلى أنها مهتمه اهتماما كبيرا بدعم الأنشطة و تفعيل الاتفاقيات و البرامج الموقعة بين البلدين الشقيقين في المجالات الرياضية كافةً.

وأعلن ان السفارة لن تدخر جهدا في الوقوف و دعم و العمل علي إنجاح كل الفاعليات الثنائية بين البلدين، وأعلن ترحيبه المستمر بكل الرياضيين والوفود الرياضية والإعلامية التى تزور مصر للمشاركة فى الفاعليات، مشيرا إلى الدور الكبير الذى باتت تلعبه الرياضة فى دعم العلاقات الدولية والاقليمية والثنائية، مضيفا أن الرياضيين السودانيين كانوا دوما خير سفراء لبلادهم فى كل المناشط الخارجية.

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هذا وأكد الدكتور كمال شداد علي أهمية المشاركة في الفاعليات الرياضية الخارجية للسودان، وأشاد بالإستقبال والحفاوة التي وجدها و الوفد المرافق له من السفارة السودانية بالقاهرة، وقال إن هذه الحفاوة تعكس الاهتمام بالأنشطة الرياضية والرغبة فى تطويرها، وأكد على أن الاتحاد سيعمل مع السفارة السودانية فى إنفاذ البرامج المشتركة وتطوير كل الأنشطة بين البلدين الشقيقين.

وأكد الكابتن عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية للبطولة الأفريقية، أنه و كل الرموز الرياضية السودانية بمصر على استعداد لدعم كل جهود تطوير العلاقات الرياضية بين البلدين، مؤكدا أن كل الرياضيين يتطلعون لتقديم كل ما يمكن للمساهمة فى رفعة بلدهم.

و من جانبه فقد أكد المستشار الثقافى الدكتور مرتضى على عثمان ان السفارة السودانية، كانت حضورا مشاركا مساهما في كافة الأنشطة التى تمت فى المجال الرياضى بمصر، وشاركت في مباريات الدورة الأفريقية بالإسكندرية والسويس، وأكد على استعداد السفارة على أن تكون دائمةً الحضور لإنفاذ هذه البرامج .