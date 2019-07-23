الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مجلس الوزراء السعودي نقلت وسائل إعلام رسمية سعودية اليوم الثلاثاء عن مجلس الوزراء قوله إن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن احتجاز إيران لناقلة بريطانية في الخليج انتهاك للقانون الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودي: أي مساس بحرية الملاحة البحرية انتهاك للقانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.