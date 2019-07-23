" الحج والعمرة" السعودية تحذر من المواقع الإلكترونية المشبوهة

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"الخليج 365" من الرياض: حذرت وزارة الحج والعمرة في السعودية من المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تزعم تقديم خدمات الحج، مشيرة إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين.

ودعت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، عموم الراغبين في أداء مناسك الحج إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، حاثة الجميع على التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.

في سياق متصل أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق الحملة الإعلامية التوعوية "الحج عبادة وسلوك حضاري"، تحت شعار "الحج رسالة سلام" في نسختها الثانية عشرة، عن إطلاق جائزة للإعلام الجديد تحت مسمى "جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد" في أربعة أفرع هي الفيلم القصير ، الصورة ، التغريدة والسناب شات بقيمة نصف مليون ريال.

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وقال الأمير خالد الفيصل إن وزارة الحج والعمرة هذا العام هيأت أنظمة جديدة تسهل على الحجاج الوصول إلى هذه البلاد دون عناء، متمنياً نجاحها وأن تكون هذه الرحلة الإيمانية مكللة بالنجاح ومريحة لحجاج بيت الله الحرام .

وأضاف أمير مكة:"في كل عام هناك دراسات وأبحاث عن ما تم في الحج الماضي ، نحرص على الاستفادة منها حيث تقوم لجنة الحج المركزية بدراسة الملاحظات وتلافيها والايجابيات وتطويرها داعيا من سبق لهم الحج بفتح المجال لمن لم يؤدوا الفريضة من قبل".

جدير بالذكر أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بلغ منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (673.104) حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (650.294) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر (15.075) حاجاً , وعبر البحر (7.735) حاجاً، وذلك بزيادة (69.351) حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 11%.