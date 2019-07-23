"تسينغهوا" العريقة تمنح محمد بن زايد شهادة "بروفيسور فخرية"

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"الخليج 365" من بكين: منحت جامعة "تسينغهوا الوطنية" الصينية العريقة شهادة "بروفيسور فخرية" إلى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، تقديرا لدوره ومبادراته في دعم العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والإبتكار إضافة إلى تكريس جهوده في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والصين.

وتعد الشهادة أعلى وأرقى شهادة تقدمها الجامعة للقادة والرؤساء.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جامعة "تسينغهوا" الصينية والتي تعدّ إحدى الجامعات البحثية العريقة على مستوى العالم وتعود بدايات تأسيسها الى عام 1911.

وتأتي زيارته إلى الجامعة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى الصين.

مراسم التسليم

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنّ مراسم تسليم الشهادة بدأت بكلمة ألقاها يانغ بن نائب رئيس الجامعة رحب خلالها بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجامعة واستعرض دوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين خاصة العلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجيا والإبتكار، مشيرا الى العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين وتنعكس بشكل إيجابي على توطيد وتوثيق العلاقات الصينية ــ العربية بشكل عام.

ثم سلم تشو يونغ رئيس الجامعة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شهادة "بروفيسور فخرية" تقديراً لانجازاته المتميزة في المجالات التعليمية إضافة إلى تكريس جهوده في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

من جانبه، قدم الشيخ محمد بن زايد شكره وتقديره إلى إدارة الجامعة على هذا التكريم، معربا عن سعادته واعتزازه بالشهادة التي تأتي من إحدى أعرق الجامعات العلمية على مستوى العالم والتي أسهم خريجوها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية بشكل فاعل في مختلف المجالات والصناعات.

وأشاد بما تشهده الجامعة من جودة وتميز في البرامج الأكاديمية وسعيها المتواصل إلى تطوير بحوثها العلمية وتحديثها.

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وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "سررت بوجودي في هذا الصرح العلمي الذي تخرجت منه نخبة العقول من أبناء الصين الصديقة حملت على عاتقها مسؤولية نهضة الشعب الصيني وتقدمه ورفعة شأنه بين الأمم".

مباحثات

وكان ولي عهد أبوظبي، قد التقى رئيس الجامعة بحضور وانغ جو جانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين الجامعة ونظيراتها في دولة الإمارات من الجامعات والمؤسسات التعليمية، بحسب (وام).

ورحب رئيس جامعة "تسينغهوا" بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجامعة، معربا عن سعادته وإدارة الجامعة وطلبتها بلقائه، كونه أحد القادة المهتمين والمبادرين في دعم القطاع التعليمي النوعي واهتمامه بإقامة الشراكات بين المؤسسات التعليمية من أجل تنمية تسود العالم كافة.

وأشار إلى أن منح هذه الشهادة الفخرية يأتي تعبيرا عن تقدير الجامعة لدور ولي عهد أبوظبي في دعم البرامج العلمية وبشكل خاص التي تسعى إلى خدمة الإنسانية في العديد من المجالات.

وأطلع رئيس الجامعة الشيخ محمد بن زايد على الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الجامعة وأهم المبادرات والمشاريع العلمية التي انعكست إيجابيا على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، ودور الجامعة في تأهيل وتدريب وتخريج القادة والعلماء الصينيين.

صرح علمي

يذكر أن خريجي جامعة "تسينغهوا" الصينية أسهموا في التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية بشكل فاعل في مختلف المجالات والصناعات ومن أشهر خريجي الجامعة الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ ورئيس البلاد السابق هو جين تاو وعالم الفيزياء الحائز على جائزة نوبل للفيزياء تشين يانج والمدير التنفيذي لشركة سوهو المتخصصة في مجال الشبكة العنكبوتية جانغ تشاو يانغ وغيرهم، فيما أصبحت الجامعة مركزا وطنيا لتخريج وتدريب المهندسين والعلماء بكفاءات مهنية عالية " خاصة معهد العلوم التطبيقية".

وقد أنشـأت الجامعة عام 2018 معهد الذكاء الاصطناعي في إطار جهودها لتعزيز البحث العلمي والتعليم في هذا المجال.

وتهدف إلى أن تصبح مؤسسة أبحاث ذكاء اصطناعي ذات تأثير عالمي ويشجع المعهد البحوث متعددة التخصصات ودمج الأوساط الأكاديمية والصناعة.

وتضم الجامعة حوالي 20 كلية و58 قسما في تخصصات الحاسوب والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب بجانب العلوم الإنسانية والتاريخ والاقتصاد والإدارة والفنون.