بسام الشكعة.. وفاة أحد أبرز وجوه القضية الفلسطينية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab بسام الشكعة

وكان أعلن في وقت سابق عن رحيل الشكعة عن عمر يناهز 90 عاما وذلك في المستشفى الانجيلي العربي في نابلس.

وكان بسام الشكعة انتخب رئيسا لبلدية نابلس عام 1976 وفي عام 1980 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى بتر قدميه.

وقال بعد ذلك مقولته المشهورة عقب محاولة الاغتيال "ان استطاعوا قطع أقدامي فلن يستطيعوا قطع نضالى وسأكمل رسالتى في الدفاع عن فلسطين حرة عربية"، وفقا لوكالة معا.

ونقلت وكالة وفا عن الرئيس الفلسطيني تأكيده على عمق انتماء "الفقيد الكبير لوطنه فلسطين، ودفاعه المتواصل عن قضية شعبه العادلة، وتمسكه وإصراره على الوحدة الوطنية، وعلى الحقوق العادلة المشروعة لشعبنا".