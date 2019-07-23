دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تستعرض قدرة البطارية في هواتف Galaxy Note10 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول هواتف Galaxy Note10، حيث إستعرضت التسريبات قدرة البطارية وتفاصيل أكثر عن قلم stylus في هاتف Note10.

ينطلق مؤتمر سامسونج في 7 من أغسطس المقبل لكشف النقاب عن سلسلة Note 10 المميزة، حيث إستعرضت الكثير من التسريبات خلال الفترة الماضية الكثير من مواصفات الهواتف القادمة.

ومن جديد تأتي تسريبات اليوم لتسلط الضوء على مواصفات البطارية في هواتف Note 10، مع تفاصيل أكثر حول قلم stylus، حيث أشار التقرير الجديد أن هاتف Galaxy Note10 المميز بحجم 6.3 إنش في الشاشة سيدعم جودة عرض Full HD بلس، ويتميز بزون 168 جرام مع بطارية بقدرة 3500 mAh.

بينما يأتي هاتف Galaxy Note10 بلس بحجم 6.75 إنش في الشاشة مع جودة عرض QHD بلس، ويصل إلى وزن الهاتف إلى 198 جرام، مع بطارية بقدرة 4300 mAh، كما يأتي الهاتف دون مدخل 3.5 للسماعات.

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من جانب أخر يأتي قلم stylus في هواتف Galaxy Note10 بميزة دعم إيماءات جديدة في الشاشة تتيح للمستخدمين تنفيذ المهام دون لمس الشاشة، مع نغمات جديدة عند تدوين الملاحظات.

بالتأكيد سامسونج سيكون لديها مزيد من التفاصيل عن مواصفات هواتف Galaxy Note10 في مؤتمرها القادم في 7 من أغسطس لذا نترقب إنطلاق مؤتمر العملاق الكوري خلال الشهر المقبل.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تستعرض قدرة البطارية في هواتف Galaxy Note10 ظهر على التقنية بلا حدود.