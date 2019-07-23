هذا الموضوع هواوي تدفع الإصدار الثابت من واجهة EMUI 9.1 لعدد 10 من هواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.
بدأت العملاق الصيني اليوم في دفع الإصدار الثابت من واجهة EMUI 9.1 لمجموعة من هواتف Honor وأيضاً إصدارات هواوي والتي تقدم تحسينات ومميزات جديدة لإصدارات الشركة.
كانت شركة هواوي قد بدأت في إجراء معاينة على تحديث واجهة EMUI 9.1 منذ شهر أبريل الماضي، واليوم تبدأ رسمياً في دفع الإصدار الثابت لمجموعة من هواتف هواوي وأيضاً هواتف Honor حيث تشمل القائمة المقرر أن تحصل على التحديث في البداية عدد 10 هواتف.
ولقد جاء إعلان هواوي اليوم عبر Weibo عن قائمة الهواتف المقرر أن تحصل على تحديث EMUI 9.1، حيث ترتكز الواجهة على نظام تشغيل Android Pie، كما تأتي بمجموعة من التحسينات، ومعالجة لبعض الثغرات مع تقنية Turbo 3.0 في كرت الشاشة.
أيضاً من المتوقع أن تدعم تقنية Turbo 3.0 في هواتف هواوي وHonor ميزة توفير شحن البطارية مع آداء أسرع وأفضل في الألعاب، كما يأتي تحديث الواجهة بتقنية EROFS التي تعمل على زيادة سرعة قراءة البيانات بنسبة 20%، وتوفير حتى 2% من سعة الذاكرة.
قائمة بهواتف هواوي وHonor المقرر تحديثها إلى EMUI 9.1
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei nova 3
- Honor 10
- Honor V10
- Honor Play
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هذا الموضوع هواوي تدفع الإصدار الثابت من واجهة EMUI 9.1 لعدد 10 من هواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.
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