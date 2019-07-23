دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي احذر هذه الثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مُتاحة

أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا وجود ثغرة أمنية في تطبيقي واتساب وتليجرام للتراسل الفوري؛ حيث تجعل من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمستخدميهم مُتاحة للهاكرز.

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موقع ذا فيرج، أشار في تقريره عن الثغرة، إلى أن شركة الأمن السيبراني "سيمانتك" أوضحت أن الهاكرز بإمكانهم أيضًا الوصول لكل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدم سواء شخصية أو بنكية عبر هذه الثغرة بالأخص على إصدار التطبيقين بنظام تشغيل "أندرويد".

وأشار التقرير ذاته إلى أن الثغرة ـ التي يتسبب فيها ضعف أكواد التطبيقين عبر نظام أندرويد ـ تظهر عندما يشغل المستخدم تقنية "حفظ الوسائط في معرض الصور"؛ حيث يُتاح للهاكرز التلاعب في ملفات الوسائط الخاصة بأي مستخدم سواء صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية قبل إرسالها إلى مستخدم آخر أو بعد استقبالها.

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شاهد أيضاً: تطبيقات خطيرة على جوجل بلاي تُهدد مستخدمي أجهزة الأندرويد ولحماية جهازك من هذه الثقة قم بإلغاء تقنية "حفظ الوسائط في معرض الصور" بالذهاب إلى الإعدادات في تطبيقي واتساب و تليجرام ثم الدخول إلى إعدادات الخصوصية، وإلغاء تفعيل حفظ الوسائط في معرض الصور ثم تحميل الإصدار الجديد من "أندرويد كيو" الذي يتضمن ميزات أمان متقدمة. المزيد:

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