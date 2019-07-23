دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتفي HONOR 9X وHONOR 9X Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة HONOR رسمياً الآن عن الإصدارات الجديدة HONOR 9X وHONOR 9X Pro، حيث ينطلق كلا الهاتفين بحجم شاشة 6.59 إنش، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية 48 ميجا بيكسل، مع تصميم منبثق للكاميرة الأمامية ورقاقة معالج Kirin 810.

في مؤتمر عقدته شركة هواوي في الصين اليوم، كشفت عن إصدارات علامة HONOR الجديدة HONOR 9X وHONOR 9X Pro، حيث ينطلق كلا الهاتفين بتصميم مع وحدة منبثقة للكاميرة الأمامية تضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويضم كلا الهاتفين شاشة بحجم 6.59 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس وأبعاد 19.5:9 مع طبقة حماية من زجاج منحني 2.5D، كما يدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج Kirin 810 الجديدة من هواوي والتي تتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع تقنية كرت الشاشة Turbo 9.0.

كما يعمل هاتفي HONOR 9X وHONOR 9X Pro بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة EMIUI 9.1، ويضم كلا الهاتفين مستشعر البصمة في الجزء الجانبي من إطار الهاتف، وتأتي البطارية في هواتف HONOR 9X بقدرة 4000 mAh.

ويأتي الإختلاف بين هاتفي HONOR 9X في الكاميرة الخلفية، حيث يتميز هاتف HONOR 9X بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومسشتعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما ينطلق هاتف HONOR 9X Pro بكاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومستعر أخر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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ومن المقرر أن يتوفر هاتف HONOR 9X بألوان أسود Midnight مع أحمر وأزرق بسعر يبدأ من 203 دولار، على أن يبدأ الحجز المسبق اليوم وينطلق لأسواق الصين في 30 من يوليو.

بينما يأتي هاتف HONOR 9X Pro بألوان أسود Midnight مع أزرق Phantom بسعر يبدأ من 319 دولار، على أن يبدأ الحجز المسبق في 30 من يوليو وينطلق للبيع في 9 من أغسطس.

ملخص مواصفات هاتفي HONOR 9X وHONOR 9X Pro

شاشة بحجم 6.59 إنش ودقة عرض 2340 في 1080 بيكسل بجودة Full HD بلس، مع زجاج منحني 2.5D وأبعاد 19.5:9

رقاقة معالج Kirin 810 ثماني الأنوية وبدقة تصنيع 7 نانومترمع 2 من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.27GHz، و6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.88GHz مع كرت شاشة ARM Mali-G52 MP6.

يأتي هاتف HONOR 9X بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت أو 6 جيجا بايت رام مع سعة 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

يأتي هاتف HONOR 9X Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت ، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

يعمل هاتفي HONOR 9X بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة EMUI 9.1.1

يدعم الهاتفين اثنان من شرائح SIM

تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8 وفلاش LED، مع مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، كما يأتي هاتف HONOR 9X Pro بمستشعر إضافي بدقة 8 ميجا بيكسل مع زوايا عرض واسعة.

كاميرة أمامية بمستشعر 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2

قياسات الهاتفين 163.1 في 77.2 في 8.8 مم مع وزن 206 جرام.

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHzو 5GHz، يدعم الإتصال بالبلوتوث 5، يضم كلا الهاتفين منفذ USB C

بطارية بقدرة 4000 mAh.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتفي HONOR 9X وHONOR 9X Pro ظهر على التقنية بلا حدود.