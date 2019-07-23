شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الأحزاب التونسية يتهافتون على الانتخابات التشريعية للفوز بمقاعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلن عدد من رؤساء الأحزاب السياسية فى تونس ترشحهم للانتخابات التشريعية، المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل، بدأ تهافت باقى رؤساء الأحزاب للمشاركة فى هذه الانتخابات، والفوز بمقاعدها.

حيث أعلن حزب نداء تونس ترشح رئيسه حافظ قائد السبسى، على رأس قائمة حزبه بدائرة تونس 1، وكذلك ترشح سليم العزابى أمين عام حزب تحيا تونس على رأس قائمة حزبه بتونس 2، و تأكّد ترشح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على رأس قائمة تونس 1، فى القوائم الحزبية للانتخابات التشريعية.

وتضم قائمة المترشّحين أيضا، وفقًا لموقع "ميديا بولس"، رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق الذي قالت النائبة عن كتلة الحرّة نادية زنقر إنّه ينوي الترشح على رأس قائمة حزبه بدائرة صفاقس 2.

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وشدّدت زنقر في تصريح صحفي اليوم على أنّ مرزوق لم يتّخذ قراره بعد، لافتة إلى أنّه قد يحسم المسألة خلال السّاعات أو الأيام القليلة القادمة.

وأبرزت أنّ حزبها سيقدّم ترشحاته للانتخابات التشريعية بـ 33 دائرة داخل تونس وخارجها.

يُشار إلى أن الأمين العام حسونة الناصفي أعلن اليوم عن تقديم ترشّحه على رأس قائمة “المشروع” بدائرة قابس.

جدير بالذكر أن عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية تنطلق منذ أمس اليوم الإثنين 22 يونيو الجاري وتستمر حتى 29 من نفس الشهر بكافة فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.