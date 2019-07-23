شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التحرير الوطنى الجزائرى يعقد اجتماعا بعد غد لانتخاب مكتبه السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى، بعد غد الخميس، فى دورتها العادية الأولى منذ انتخاب محمد جميعى أمينا عاما للحزب.

وقال جميعي - في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم - إن هذا الاجتماع سيشهد تشكيل المكتب السياسي إذا رأى أعضاء اللجنة المركزية أن الوقت مناسب لذلك"، علاوة على مناقشة نظرة الحزب تجاه مسار الحوار الوطني وشروطه، وهي النقطة التي ستشكل صلب التقارير التي ستعرضها اللجان الست المنصبة مؤخرا على مستوى الحزب.

وأعلن عن عقد ملتقى لكوادر الحزب في أغسطس المقبل بوهران (شمال غرب) سيخصص لدراسة ورقة الطريق الخاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة.

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