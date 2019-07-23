شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يناقش الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء الخدمات المقدمة لوفود الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، موضحا أن افتتاح عدد من المشروعات المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برعاية خادم الحرمين بتكلفة تجاوزت 3.1 مليار ريال تزامنًا مع موسم حج هذا العام 1440، يأتي ضمن الاهتمام من قبل القيادة الرشيدة والحرص على كل ما يوفر سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بجودة وكفاءة عاليتين.

وأكد مجلس الوزراء السعودى، أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولى، ويجب على المجتمع الدولى اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - أن المجلس ناقش فى جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي واعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي.

وكانت إيران قد احتجزت في 19 يوليو الجاري ناقلة النفط البريطانية (ستينا إمبيرو) في المياه العمانية، وسحبتها إلى ميناء بندر عباس الإيراني بذريعة عدم استجابتها لنداء من الحرس الثوري بعد واقعة اصطدام بقارب