شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إحباط عملية اجتياز 17 شخصا للحدود البحرية باتجاه إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إحباط عملية اجتياز 17 شخصا للحدود البحرية باتجاه إيطاليا بطريقة غير شرعية.
وقالت الداخلية التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء - إن دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني التونسي بمنطقة المهدية تمكنت من ضبط 7 أشخاص كانوا على متن قارب بحري حاولوا اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه إيطاليا، مشيرة إلى أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 27 و34 سنة قاطنين بالجهة، وبالرجوع إلى النيابة العامة أمرت بالتحفظ عليهم وتحرير محضر ضدهم لمحاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة.
وأوضح البيان أن دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة من ولاية صفاقس تمكنت - أيضا - من ضبط 10 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة، واعترفوا بمحاولتهم اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية باتجاه إيطاليا بعد التنسيق مع أحد منظمي عمليات الاجتياز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
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