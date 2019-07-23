شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست، أقصى جنوبى البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة.

وأضاف البيان أن المخبأ كان يحتوي على رشاش من نوع HERSTAL ؛ ورشاش من نوع دوشكا؛ وبندقية آلية من نوع FMPK ؛ ورشاش من نوع ديكتاريوف ؛ وبندقية من نوع FLG ؛ وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف ؛ و40 قذيفة هاون عيار 82 ملم؛ بالإضافة إلى 4 آلاف طلقة عيار 12.7 ملم.

وأكد البيان أن مثل هذه النتائج النوعية تؤكد على فعالية ونجاح مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش لتأمين وحماية كافة الأراضي الجزائرية من مختلف التهديدات.

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