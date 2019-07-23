شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: اعتقال أحد إرهابيى "داعش" فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية ، اللواء سعد معن، بأنه تم اعتقال أحد الإرهابيين فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل عمل فيما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة.

وقال معن - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم /الثلاثاء / إن "فوج " طوارئ الشرطة الأول التابع ل‍قيادة شرطة نينوي ألقى القبض في الحي العربي بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، على أحد عناصر عصابات "داعش " الإرهابية.

وأضاف أن ذلك الشخص كان يعمل مقاتلا في ما يسمى "ديوان الجند " خلال فترة سيطرة عصابات "داعش " على مدينة الموصل، موضحا أنه بناء على أمر قضائي تم القبض على صاحب العقار المتستر على هذا الإرهابي.

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول " داعش " في مناطق متفرقة من البلاد

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