شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة‭ ‬النفط: إيران تطمئن العراق بشأن حرية الملاحة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن إيران طمأنت العراق بشأن حرية الملاحة الدولية فى مضيق هرمز. وأضافت فى بيان أن إيران أبلغت رئيس الوزراء عادل عبد المهدى بذلك خلال زيارته لطهران أمس الاثنين. وقال البيان إن الرئيس الإيرانى حسن روحانى أعطى تطمينات للوفد العراقى بشأن ضمان حرية الملاحة فى الخليج ومضيق هرمز واحترام القانون الدولى الذى يكفل ذلك. Advertisements

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