"التعاون الإسلامى" تندّد بالهجوم الإرهابى فى العاصمة الصومالية مقديشو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نددت منظمة التعاون الإسلامي بالهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين- وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء - عن صادق تعازيه لأسر الضحايا وللصومال حكومةً وشعباً، متمنياً عاجل الشفـاء للمصابين، مجددا إدانة المنظمة للإرهاب بكافة أشكاله، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في مكافحته.
وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت بالقرب من نقطة مراقبة على الطريق المؤدية إلى مطار العاصمة الصومالية مقديشو.
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