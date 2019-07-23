شكرا لقرائتكم خبر عن "قطر واطية جدا جدا".. هاشتاج يتصدر "تويتر" فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "قطر واطية جدا جدا" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فى المملكة العربية السعودية، حيث تداول رواد تويتر فى المملكة، صورة أمير قطر السابق حمد آل ثانٍ وهو يقبل أقدام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد سماعه التسجيل الصوتى بين حمد والقذافى.





وعلق أحد المواطنين السعوديين على "تويتر"، ساخرا من قطر: "أقسم بالله يجب تنظيف البلا بمسحوق غسيل"، بينما نشر مواطن آخر فيديو سرد من خلاله فضائح الدوحة والحمدين، ونشر ناصر بن طامى صورا تجمع نظام الحمدين برموز السياسة فى إسرائيل فى دلالة على خيانة قطر للعروبة.



