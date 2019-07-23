سفارة واشنطن في بغداد تعلن تفاصيل عقوبات ضد 4 عراقيين

بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، تفاصيل عقوبات سبق أن فرضتها بحق 4 عراقيين، على خلفية "انتهاك حقوق الإنسان وقضايا فساد".

والخميس، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 عراقيين؛ بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران هما ريان الكلداني ووعد قادو، ومحافظان سابقان هما أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين ونوفل العاقوب محافظ نينوى، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد.

وقالت واشنطن لدى بغداد، في بيان اطلعت الخليج 365 عليه، إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءً بحق أربعة أفراد في العراق، متورطين في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن "هذه العقوبات تشمل حظر التواصل مع المؤسسات المالية الأمريكية، وحظر القدرة على التعامل مع الشركات الأمريكية، أو الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة".

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وأوضح أن "هذه الخطوات تظهر التزامنا للعمل مع الحكومة العراقية وجميع العراقيين المناهضين للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين".

وتابع: "سنواصل مساءلة الأفراد المتورطين بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم لملء جيوبهم بالمال، واحتكار السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم".

ووفق بيان الوزارة الأمريكية، فإن ريان الكلداني، قائد ميليشيا "اللواء 50" أو "كتائب بابليون" (التابع للحشد الشعبي الموالي لإيران) مسؤول عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تواطئ أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر".

أما وعد قادو، قائد ميليشيا "اللواء 30" (التابعة للحشد الشعبي)، ومسؤول في كيان، فقالت إنه "تورط في أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وتأتي العقوبات في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

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