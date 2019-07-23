كوشنر يبدأ جولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل

إسطنبول / الخليج 365

يبدأ جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل و5 دول عربية، لوضع اللمسات النهائية على الشق الاقتصادي من خطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "كوشنر يعود إلى الشرق الأوسط، نهاية الشهر الجاري، للترويج لخطة الإدارة الاقتصادية البالغة قيمتها 50 مليار دولار"، مخصصة للأراضي الفلسطينية ودول عربية مجاورة.

وتشمل جولة كوشنر الشرق أوسطية، إسرائيل والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات، دون تحديد جدول زمني لذلك؛ إذ يترأس وفد يضم المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك.

Advertisements

وتأتي جولة كوشنر عقب شهر من انعقاد "ورشة المنامة"، في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو/حزيران الماضي، لتنظيم الجوانب الاقتصادية لما يسمى بـ"صفقة القرن".

وقاطعت السلطة الفلسطينية "ورشة المنامة"، باعتبارها إحدى أدوات خطة السلام الأمريكية، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

وتهدف الخطة الاقتصادية الأمريكية، إلى ضخ استثمارات في الأراضي الفلسطينية بقيمة 28 مليار دولار، وتخصيص استثمارات أخرى (منح وقروض مدعومة)، بقيمة 22 مليار دولار في الأردن ومصر ولبنان، وهي دول تستضيف لاجئين فلسطينيين.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.