اشتية: الوضع المائي في غزة "خطير جدا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الثلاثاء، الوضع المائي في قطاع غزة بـ"الخطير جدا".

جاءت أقوال "اشتية"، عقب توقيع رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، اتفاقية مع مديرة مكتب وكالة التنمية البريطانية في فلسطين، كولين وينرايت، لدعم إنشاء محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني (11.88 مليون دولار).

وقال إن "مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة، مهم، ويأتي ضمن دعم السكان ورفع المعاناة عنهم".

وأشار إلى أن "دعم المانحين للبنية التحتية والمساعدات المقدمة، تأتي في إطار المشروع السياسي المتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ووحدة الجغرافيا (..)".

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ويعاني قطاع غزة من "عجز مائي في مصادره المائية الجوفية، بالإضافة إلى تلوث المياه وملوحتها الشديدة"، بحسب ياسر الشنطي رئيس سلطة المياه بالقطاع.

ولفت الشنطي في تصريحات سابقة، إلى أن 99 بالمئة من آبار مياه الشرب التي تمتلكها بلديات قطاع غزة، لا تتوافق مع معايير جودة المياه التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

كان تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2017، قد قال إن آبار المياه الجوفية في قطاع غزة غير قابلة للاستخدام البشري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.