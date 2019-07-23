6 آلاف نازح من مناطق بالعراق إلى إقليم كردستان الشمالي

العراق / سرهاد شاكر / الخليج 365

لجأ قرابة 6 آلاف نازح من مناطق مختلفة في العراق إلى مخيمات النزوح بإقليم كردستان في شمال العراق، خلال النصف الأول من 2019، حسب مؤسسة إغاثية.

أعلنت ذلك مؤسسة بارزاني الخيرية للإغاثة والأعمال الإنسانية في العراق، في إحصائية نشرتها الثلاثاء، واطلعت عليها الخليج 365.

وحسب الإحصائية، فإن عدد الأسر الوافدة إلى مخيمات النزوح خلال المدة المذكورة، يُقدر بألف و586 أسرة.

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وأرجعت المؤسسة هذا النزوح، للأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض المناطق العراقية.

وتشير الإحصائية إلى أنه يتواجد حاليا قرابة مليون و250 ألف نازح عراقي، و275 ألف مهاجر من البلدان المجاورة في الإقليم.



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