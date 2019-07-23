السعودية تدعو المجتمع الدولي لردع أي مساس بحرية الملاحة البحرية

الرياض/ الخليج 365



دعت السعودية، الثلاثاء، المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم لرفض وردع أي مساس بحرية الملاحة البحرية.



جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، اليوم، عقب أيام من احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الجمعة الماضية، وفق وكالة الأنباء الرسمية السعودية.



وشدد مجلس الوزراء، على "أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية، يعد انتهاكاً للقانون الدولي، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ مايلزم لرفضه وردعه".



Advertisements

وقال إن "ما تقوم به إيران من تصرفات يعد انتهاكا للقانون الدولي، ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي".



وجاء احتجاز ناقلة النفط البريطانية، الجمعة، عقب ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما، بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية.



واشتبهت البحرية البريطانية بأن الناقلة كانت متوجهة إلى سوريا، لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.



وتشهد المنطقة، توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015)، إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.