تونس.. توقيف 17 شخصا حاولوا اجتياز الحدود بحرًا نحو إيطاليا

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، توقيف 17 شخصا من جنسيات مختلفة حاولوا اجتياز الحدود البحرية بشكل غير قانوني باتجاه إيطاليا.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة، أن خفر السواحل في مدينة المهدية، أوقف 7 أشخاص الإثنين - بينهم فتاة - بعد أن أحبط عملية اجتيازهم الحدود البحرية "خلسة" باتجاه إيطاليا.

وذكر البيان أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 27 و34 سنة، وأنهم قاطنون بمدينة المهدية شرق البلاد.

وأوضح أن "النيابة العمومية أذنت لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمهدية بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم".

وفي اليوم نفسه ضبط الحرس الوطني، في أرخبيل "قرقنة" بولاية صفاقس (جنوب)، 10 أشخاص من جنسيات مختلفة (لم تذكر) من بينهم امرأة، بحسب البيان.

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وأضاف بيان الداخلية، أنه "بالتحري معهم اعترفوا أنهم حلوا بالجهة قصد المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا بعد التنسيق مع أحد منظمي عمليات الاجتياز".

كما أذنت النيابة العمومية بمباشرة قضية عدلية بهذا الخصوص، وإصدار مذكرة توقيف ضد منظم العملية، وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.

والأسبوع الماضي، استكمل خفر السواحل التونسي انتشال 82 جثة لمهاجرين غير نظاميين على السواحل الجنوبية للبلاد.

وتشهد السواحل التونسية سنويا، وصول مئات من أولئك المهاجرين بعد غرق قواربهم في البحر المتوسط.

وتستغل شبكات لتهجير الأشخاص الوضع المتأزم في ليبيا لإيصال مهاجرين غير نظاميين نحو إيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة.

كما تزايدت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس، منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظمي هذه الهجرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.