الحوثيون: شلل بـ"قاعدة الملك خالد" السعودية إثر هجمات بطائرات مسيرة

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365- الجماعة قالت إن الجانب السعودي اضطر إلى نقل كنترولات التحكم والسيطرة إلى قواعد عسكرية أخرى

- الحوثيون أعلنوا في بيان سابق أن هجومًا بطائرات مسيرة استهدف "قاعدة الملك خالد الجوية" في عسير

- التحالف العربي علّق على ذلك بأنه اعترض طائرات مسيرة في منطقة عسير استهدفت "مواقع مدنية"

قالت جماعة "الحوثي"، الثلاثاء، إن "قاعدة الملك خالد الجوية" بمدينة خميس مشيط في منطقة عسير السعودية، أصيبت بالشلل التام بعد استهدافها بطائرات مسيرة.

وذكر المتحدث العسكري للحوثيين يحي سريع، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أن القاعدة "أصيبت بشلل تام بعد العمليات المتواصلة لسلاح الجو المسير التى استهدفت الرادارات ومخازن الأسلحة ومواقع حساسة".

وأضاف أن قاعدة الملك خالد، تعتبر من أهم القواعد العسكرية التي تنطلق منها معظم عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، باتجاه الأراضي اليمنية.

وتحدث عن وجود حالة إرباك كبيرة لدى الجانب السعودي بعد فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية وغيرها المنتشرة في السعودية على التصدي للهجمات، وفق تعبيره.

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وأشار أن الجانب السعودي اضطر إلى نقل كنترولات التحكم والسيطرة إلى قواعد عسكرية أخرى لتصبح منطلقا جديدا للعمليات.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال "سريع"، إن الجماعة شنت هجوما واسعا بعدد من طائرات "قاصف K2" المسيّرة استهدف "قاعدة الملك خالد الجوية".

وفي وقت لاحق، علّق المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرات (لم يحدد عددها) بدون طيار مسيّرة، أطلقها الحوثيون باتجاه مواقع مدنية في منطقة عسير (جنوب غرب).

واعتبر المالكي في بيان، أن "المحاولات العدائية للمليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.