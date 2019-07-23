بريطانيا.. #بوريس_جونسون رئيساً جديداً للوزراء

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم الثلاثاء، فوز بوريس جونسون بزعامة الحزب خلفاً لرئيسة الوزراء المستقيلة، تيريزا ماي. ومن المقرر أن يبدأ جونسون في تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة غداً الأربعاء. وستتولى الحكومة الجديدة مهمة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، تمهيداً للتوصل لاتفاق بشأن بريكست. Advertisements وفي أول تصريح له بعد فوزه بزعامة حزب المحافظين قال جونسون “سنحقق البريكست ونمضي في استكمال طموحات بريطانيا”. وأضاف جونسون “علينا أن نراجع العلاقة مع الشركاء الأوروبيين وأن نحقق مصلحة بريطانيا”. وكان جونسون من أبرز الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما يتمتع بنظرة وتفاؤل دفع أعضاء الحزب لدعمه في الانتخابات الداخلية.

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