بعد رفضها الاعتراف لعدة سنوات.. #باكستان تعلن دورها في كشف مكان اختباء #بن_لادن

صحيفة الخليج الالكترونية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: إن مخابرات بلاده هي التي ساعدت الاستخبارات الأمريكية بتقديم المعلومات التي حددت موقع مخبأ زعيم القاعدة أسامة بن لادن ثم قتله.

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول باكستاني عن دور بلاده في عثور الاستخبارات الأمريكية على المنزل المحصن، الذي أقام فيه أسامة بن لادن في أبوت أباد (على بعد نحو 100 كم شمال العاصمة الباكستانية إسلام أباد)، ومن ثم قتله في مايو 2011.

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وكانت باكستان ترفض لعدة سنوات الاعتراف بدورها في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد مكان تواجد بن لادن، إلا أن رئيس المخابرات الباكستانية المتقاعد أسد دراني، ذكر في كتاب أصدره عام 2018، أنه على الأرجح أن تكون باكستان أبلغت الولايات المتحدة بمكان اختباء بن لادن.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً في أول زيارة له منذ انتخابه قبل عام، خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة “فوكس نيوز”، أشار فيها إلى أن معلومات مكالمة هاتفية ساعدت الاستخبارات الباكستانية في تحديد مخبأ بن لادن.