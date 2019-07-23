فيينا.. اجتماع يضم #إيران و #بريطانيا و #فرنسا و #ألمانيا و #روسيا

الخليج - رويترز

أعلنت خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ستجتمع مع إيران في فيينا يوم 28 يوليو لمناقشة كيفية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

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ووفق وكالة “رويترز” قال البيان: الاجتماع سينعقد بناءً على طلب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيران وسيبحث قضايا تتعلق بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بكافة جوانبها.

وستترأس الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلجا شميد اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة.