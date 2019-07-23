حرسا الحدود #السعودي و #المصري يبحثان أوجه التعاون بين الجانبين

الخليج - واس

ناقش حرس الحدود السعودي مع حرس حدود جمهورية مصر العربية الشقيقة ، خلال الاجتماع الساس الذي عُقد أمس ، أوجه التعاون بين الجانبين في مجال أمن الحدود ، ومكافحة عمليات التهريب والتسلل عبر البحر، وآلية تبادل المعلومات للتصدي لطرق وأساليب التهريب المستجدة ، والاتفاق على استمرار التعاون في مجال التدريب ، وتبادل الخبرات والتنسيق لتنفيذ تدريبات مشتركة في مجال أمن الحدود والبحث والإنقاذ .

وتخلل الحدث استضافة الجانب المصري للقاءٍ ودي بين فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم مع نظيره نادي حرس الحدود المصري ، على ملعبه بالقاهرة ، انتهى بفوز فريق حرس الحدود السعودي بهدف دون مقابل سجله اللاعب حمد الربيعي مع بداية الشوط الثاني .

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وعدّ معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي ، اللقاء الرياضي حدثاً مهماً جاء ليجسد متانة العلاقات العميقة القوية والتاريخية التي تربط قادة وشعب المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر الشقيقة ، مقدماً شكره وتقديره لقادة ومسؤولي حرس الحدود في جمهورية مصر العربية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ونجاح التنظيم في استضافة هذا اللقاء ، الذي أقيم على هامش اجتماعات قادة حرس الحدود في البلدين الشقيقين .

وأشار معاليه إلى أن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، تولي اهتماماً كبيراً بمثل هذه اللقاءات الأخوية في كافة المجالات ، ومن بينها المجال الرياضي لتعميق وزيادة أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الوطن العربي .

من جانبه أبان المشرف الإداري على فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم أحمد الوادي ، أن مثل هذه اللقاءات الرياضة تُسهم في رفع مستوى الفرق والمنتخبات العربية في مختلف الألعاب ، ومنها لعبة كرة القدم خاصة ، بما يتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 .