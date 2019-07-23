بريطانيا و #فرنسا و #ألمانيا و #إسبانيا تدين هدم سلطات الاحتلال منازل مقدسيين في #وادي_الحمص

الخليج - واس

أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا واسبانيا في بيانًا مشتركاً اليوم هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل لمقدسيين في ضاحية وادي الحمص ببلدة صور باهر.

وأعربت المجموعة في بيانها، عن قلقها البالغ إزاء استمرار هدم ممتلكات الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن عمليات الهدم في الأراضي المحتلة يتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي إلا في حالات استثنائية حرجة.

وأضاف البيان في هذه الحالة بالذات، كانت عمليات الهدم فظيعة حيث يوجد عدد من المباني في المناطق “أ” و “ب” تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقًا لاتفاقيات أوسلو، وبالتالي فإن عملية الهدم تشكل انتهاكًا لهذه الاتفاقيات وتعد سابقة خطيرة تُعَرض مقترح حلّ الدولتين إلى مخاطر كبيرة .

وأكدت المجموعة أن الممارسات الإسرائيلية من هذا النوع تسبب معاناة غير ضرورية للفلسطينيين وتضر بعملية السلام .