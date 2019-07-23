بمشاركة السعودية …افتتاح أعمال المنتدى العربي للسياحة والتراث بدولة عمان

صحيفة الخليج الإلكترونية

افتتحت بصلالة أعمال المنتدى العربي الاول للسياحة والتراث الذي ينظمه المركز العربي للإعلام السياحي بمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية والسياحية والتراثية من الوطن العربي وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي ويستمر يومين.

وتشتمل أعمال المنتدى العربي على جلستين الأولى بعنوان الاستثمار السياحي وتحقيق الاستهدافات الوطنية .. مشروعات المستقبل كنموذج عالمي فيما تناقش الجلسة الحوارية الثانية كيفية الترويج عن السوق العماني إلى جانب إقامة حلقات عمل تخصصية في عدة مجالات من بينها محفزات الاستثمار وتأثيرها على زيادة التدفقات السياحية والمستقبل السياحي للمنطقة العربية وتطوير المنتج السياحي الثقافي والتراثي في محافظة ظفار.

كما يستعرض المنتدى في يومه الثاني العلاقة التكاملية بين التراث والإعلام في الترويج وزيادة الوعي السياحي إلى جانب إقامة حلقات عمل تخصصية بمشاركة جهات معنية بقطاع الإعلام والسياحة كمنظمة السياحة العالمية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم والمركز العربي للإعلام السياحي.

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ويهدف المنتدى العربي للسياحة والتراث إلى ابراز المقومات السياحية والتراثية التي تزخر بها سلطنة عمان إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين العاملين في القطاعين الإعلامي والسياحي بالإضافة إلى مناقشة الترويج لسياحة الفعاليات والمؤتمرات.

وأكد الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز العربي للاعلام السياحي بسلطنه عمان الحرص دائما على اقامة فعالية عالمية سنوية في السلطنة تعمل على التقاء اصحاب الخبرة في المجالات الاعلامية والسياحية والتراثية للترويج عن السلطنة وتنشيط دور الاعلام السياحي في ابراز ما تزخر به السلطنة من مقومات وتسليط الضوء عليها .مشيرا الى انه سيتم على هامش المنتدى تكريم معالي الشيخة مي بنت محمد بن ابراهيم ال خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بجائزة شخصية التراث العربي وسط حضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة من داخل السلطنة وخارجها .

من جانبة ذكر خالد آل دغيم الخبير الدولي في الإعلام السياحي رئيس الوفد السعودي المشارك ان مشاركة السعودية في المنتدى جاءت متوافقة مع ماحققته السعودية من انجازات في الحفاظ على التراث وتوجهها للمشاريع السياحية الكبرى وفق رؤية 2030 ودورها الريادي في الأسواق السياحية.