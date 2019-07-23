الحج_والعمرة تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة

الخليج - واس

حذّرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، من المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تدعي تقديم خدمات الحج للراغبين في الحج هذا العام 1440 هجري.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تلك المواقع هدفها هو الاحتيال بقصد الحصول على معلومات المستخدمين، من خلال تصيدهم حال دخولهم إلى الموقع.

وبينت الوزارة للراغبين في الحج ضرورة التعامل فقط مع القنوات الرسمية المعلن عنها والمعروفة لإكمال إجراءاتهم المطلوبة ، داعية الجميع إلى عدم التعامل مع هذه المواقع المشبوهة.