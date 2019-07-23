- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
حذّرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، من المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تدعي تقديم خدمات الحج للراغبين في الحج هذا العام 1440 هجري.
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تلك المواقع هدفها هو الاحتيال بقصد الحصول على معلومات المستخدمين، من خلال تصيدهم حال دخولهم إلى الموقع.
وبينت الوزارة للراغبين في الحج ضرورة التعامل فقط مع القنوات الرسمية المعلن عنها والمعروفة لإكمال إجراءاتهم المطلوبة ، داعية الجميع إلى عدم التعامل مع هذه المواقع المشبوهة.
كانت هذه تفاصيل خبر #الحج_والعمرة تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.