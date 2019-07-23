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"هواوي الكويت" تحتفل بتخريج 32 طالباً كويتياً وتأهيلهم لسوق العمل

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز الكويت، الرائدة عالمياً في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، عن الانتهاء بنجاح من الدورة التدريبية الصيفية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019 وذلك خلال حفل أقيم في 22 يوليو الجاري في مركز هواوي للابتكار والتدريب، الكائن في برج الحمراء للأعمال. واحتفلت " هواوي تكنولوجيز" بتخريج 32 طالباً كويتياً في هذا البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى بناء جيل من الخبراء في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبمستوى متقدم. جمعت هذه الفعالية شخصيات بارزة؛ تهاني جراغ، ونجاة يوسف من الهيئة العامة للقوى العاملة، وممثلين من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وعميد كلية البترول والهندسة بالوكالة في جامعة الكويت، الدكتور/ رائد إبراهيم بورسلي، والطلاب وأسرهم، إضافة الى مدراء تنفيذيين في شركة هواوي، وممثلي وسائل الإعلام.

وذكرت "هواوي" أن الطلاب المشاركين في الدورة استفادوا من التدريب المتطور على أحدث التقنيات، بما في ذلك توجيه وتبديل الشبكات واكتسبوا مهارات عملية، إضافة إلى تعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل. استمرت الدورة التدريبية الصيفية من 7 إلى 18 يوليو 2019 ونظمت بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت.

وقال تريفور ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز الكويت، في كلمة له في الحفل الختامي: "نعتقد أن جيل الشباب يجب أن يطور قدراته التقنية لتتكيّف مع تحديات العصر الرقمي ... نود أن نقدم منصة لدراسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت بهدف تدريب المزيد من الشباب الموهوبين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هدفنا يتمثل بتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشمل أكثر من 2000 مهندس كويتي ليكونوا خبراء معتمدين من "هواوي" وأن يناط بهم الدور الكبير لجعل الكويت دولة رقمية متقدمة ".

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يعد البرنامج الصيفي جزءًا من التزام هواوي تجاه المجتمعات المحلية من خلال رفع مستوى المواهب والتأهيل المهني وتوفير الخبرات اللازمة التي من المتوقع أن تقود قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المستقبل وتمكين الصناعات الهامة من النمو، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المتمثلة في رؤية الكويت لعام 2035 .

وأكدت "هواوي" أن الطلاب الخريجين من البرنامج التدريبي الصيفيHCIA المتقدم من "هواوي"، سيكون لهم دور كبير مسؤول عن قيادة أجندة التحول الرقمي في الكويت. البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين يمكّن الطلاب من تصميم وصيانة الشبكات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وباستخدام أحدث معدات "هواوي " سيتعرف الطلاب على أساسيات الشبكة، والبناء الأساسي للشبكات، واكتشاف الأخطاء الشائعة في الشبكة، وبالتالي ستكون خطوة مهمة في حياتهم المهنية كقادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستقبل.