قرارات جديدة للملك سلمان خلال إجازته في نيوم

القاهرة -سبوتنيك. ودعا مجلس الوزراء السعودي برئاسة المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم لرفض وردع انتهاكات حرية الملاحة، معتبرا أنّ أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

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وجاء في بيان أعقب الاجتماع الوزاري ونقلته "واس"، أنّ مجلس الوزراء "اطلع على عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية والمواقف بشأنها، وأشار في هذا السياق إلى ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، مشددا على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه".

كما قرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والحكومة الأردنية مجال الربط الكهربائي.

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