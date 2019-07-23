قرارات جديدة للملك سلمان خلال إجازته في نيوم

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القاهرة -سبوتنيك. ودعا مجلس الوزراء السعودي برئاسة المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم لرفض وردع انتهاكات حرية الملاحة، معتبرا أنّ أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي.
© REUTERS / Hamad I Mohammed
كما قرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والحكومة الأردنية مجال الربط الكهربائي.
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