رئيس مجلس النواب الأردنى يدين هدم الاحتلال الاسرائيلى وحدات سكنية بالقدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردنى رئيس الاتحاد البرلمانى العربى جرائم الاحتلال الإسرائيلى، التى تمثلت مؤخرا فى هدم المنازل الفلسطينية فى بلدة (صور باهر) جنوب شرق القدس. وأكد الطراونة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، بطلان كافة الحجج والذرائع التى يستند إليها الاحتلال لتسويغ أعماله الهمجية القاضية بتدمير المنازل، لافتا إلى مراهنة الاحتلال على الوضع العربى والإسلامى الراهن، لإشعال نار القلاقل سواء كانت طائفية، مذهبية أو عرقية أو أمنية، لصرف انتباه الدول والحكومات العربية بعيدا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا المتعلقة بالقدس وجوارها. وطالب الطراونة باسم الاتحاد البرلمانى العربى مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية، وقرارات ملزمة لكبح جماح التعنت الإسرائيلى، ووضع حد فورى لجرائم الهدم والترحيل القسرى.

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