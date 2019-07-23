شكرا لقرائتكم خبر عن بهجة فى عُمان وتفاعل رواد مواقع التواصل احتفاءً بالذكرى الـ49 لنهضة السلطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفى سلطنة عُمان اليوم بيومها التاريخي، وتوالت التهانى الرسمية من ملوك ورؤساء الدول العربية للسلطان قابوس، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادته السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ، كما احتفت السلطنة وعمت البهجة أرجاء البلاد بهذه المناسبة.

شملت الاحتفالات احتفالات ثقافية وفنية وعروضًا ومهرجانات، ومن أبرزها فعاليات مهرجان صلالة التي تشهد تزايدًا واضحًا في هذا اليوم احتفالا بيوم النهضة، كما تُنظِّم الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء احتفالية خاصة يوم 23 من يوليو المجيد، وتتضمن أمسيات شعرية وإنشادية.

وتفاعل رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مع هذه المناسبة، حيث تصدر هاشتاج #يوم_النهضة_المباركة و #٢٣_يوليو_المجيد قائمة الأكثر تداولا بمواقع التواصل في عُمان، احتفاء بيوم النهضة الذي يحتفل به الشعب العماني منذ أن تولى السلطان قابوس بن سعيد سلطان ، مقاليد الحكم في الثالث والعشرين من يوليو سنة 1970 الموافق لتتوج هذا العام إنجازات نحو نصف قرن.

وقال عُمانيون في تعليقاتهم، إن اليوم هو يوم تاريخى للسلطنة، رفعت فيه راية نهضتها المعاصرة فى جميع أرجائها، من شمالها إلى جنوبها، وتقف اليوم كما وقفت عبر عقود نهضتها وطنا وشعبا وقيادة وحكومة فخورة بإنجازات مسيرتها.

وأضاف آخرون فى تعليقاتهم على "تويتر": "يوم النهضة في سلطنة عمان هذا العام، جاء ليطوي عامًا من الخطط والاستراتيجيات العُمانية المتواصلة لبناء الوطن، ويستشرف عامًا جديدًا يحدوه الأمل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وسط طموحات وتطلعات تربط التجربة العُمانية بالإنسان".

هذه الاستراتيجية التي سارت عليها النهضة العمانية الحديثة حتى اليوم، فالقيادة السياسية في عُمان كانت دومًا ترى أن أي مسيرة للتقدم لابد أن يكون عمادها التكامل المنشود بين الكائن البشري والبيئة، بين الإنسان والإمكانيات الثقافية والمعرفية للمكان، أي بين خصائص التاريخ واللحظة المعاصرة، وهذا هو عمق رؤية النهضة العمانية في إحداث هذا التوليف الذي تم بتوازن كبير وحرص على أن تكون النهضة هي عمل مستمر من أجل التكامل بين عناصر التنمية الشاملة أو المستدامة.





وتأتي الاحتفالية هذا العام مواكبة لصدور التقرير العُماني الوطني الطوعي الأول حول التنمية المستدامة والذي قوبل بإشادات عدة في الهيئات الأممية بنيويورك، ليحمل العديد من الإشارات والدلائل على الخطوات المبذولة من قبل الحكومة العُمانية في العديد من المحاور الإنسانية وفي سبيل بناء المستقبل الأفضل.

برقية من خادم الحرمين

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وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.





وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق استمرار التقدم والازدهار.

من هو السلطان قابوس

تلقى السلطان قابوس بن سعيد تعليمه الابتدائى والثانوى في صلالة والهند، وفى سبتمبر من عام ١٩٥٨ ذهب لاستكمال تعليمه فى إنجلترا ثم التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية كضابط مرشح، ودرس العلوم العسكرية وانضم إلى إحدى الكتائب البريطانية العاملة آنذاك في ألمانيا الغربية- قبل الوحدة الألمانية- ودرس عدة دورات في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة وعاد لعمان عام ١٩٦٤ حيث أقام في مدينة صلالة.

السلطان قابوس هو السلطان الثامن المتحدر رأسا من المؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام ١٧٤١، وهى من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة في الوطن العربى.

وقتها كانت قوة الشيوعية تزداد وتوشك على الإطاحة بحكم آل بوسعيد فقام بانقلاب سلمى في ٢٣ يوليو ١٩٧٠ واندلعت على إثره اشتباكات بين قوات تابعة للسلطان قابوس وأخرى موالية لأبيه سعيد بن تيمور، وأمكنه الاستيلاء على الحكم أما والده السلطان سعيد بن تيمور فقد آثر الانتقال إلى المملكة المتحدة وتوفى بها عام ١٩٧٢.

تمكن قابوس من ثبيت أركان حكمه وفى سنة ١٩٧٣ صارت عمان عضوا في حركة عدم الانحياز، ونفذ عدة مشروعات لإعمار السلطنة، وغير اسم الدولة من مسقط وعمان إلى سلطنة عمان.