لهذا السبب تفقس بيوض الطيور بنفس التوقيت

من بيضة إلى بيضة، تتواصل كتاكيت الطيور، على ما يبدو، بعضها مع بعض، حتى قبل الفقس، وذلك عبر طريق لم تكن معروفة قبل الآن، ألا وهي "الاهتزاز".

وكان قد تعرف باحثون من إسبانيا، أمس الاثنين، في مجلة "نيتشر أيكولوجي أند إيفولوشن" خلال التجارب على كتاكيت طيور نورس البحر المتوسط لم تفقس من البيض لأصوات تحذيرية تصدرها طيور النورس البالغة عادة لتحذير أقرانها من أعدائها.

ووصفت خبيرتان في تعليق على الدراسة، نشر في المجلة نفسها، البحث بأنه "دراسة رائعة"من شأنها أن تغير النظرة الحالية لأجنة الطيور، وبشكل أساسي. فبعد أن كان الخبراء يعتبرون الكتاكيت أفراداً منعزلة وساكنة، تبين أن هذه الأجنة أفراد فاعلة تدري جيداً ما يحدث في الوسط الذي تعيش فيه.

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كان من المعروف بالفعل قبل الدراسة أن أجنة الطيور، تدرك، قبل الفقس من البيض، بعض الإثارات المحفزة من الخارج، مثل النداءات، بالإضافة إلى أنها تصدر هي الأخرى نداءات، حيث تستطيع الكتاكيت في بيضها، من خلال هذه النداءات، تنسيق وقت الفقس فيما بينها.

ولكن هذه الدراسة التي أجراها باحثون تحت إشراف خوسيه نوجويرا، وألبرتو فيلاندو، من جامعة "فيغو" الإسبانية، تشير إلى أن الخبراء المعنيين لم يولوا نوع هذا التواصل السابق للولادة وحجمه الأهمية الكافية.

درس الباحثون سرباً من طيور نورس البحر المتوسط، في جزيرة سالفورا، قبالة سواحل جاليسيا، جنوب غربي سانتييوج دي كومبوستيلا، في إسبانيا؛ حيث اعتادت طيور النورس البالغة في هذه المستعمرات إصدار أصوات تحذيرية عند رؤية متسللين، مثل طيور الفيزون، ما يجعل الكتاكيت تلزم السكون وتكف عن الحركة.