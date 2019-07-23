السفير الروسي في سوريا لـ"سبوتنيك": سيطرة "جبهة النصرة" على إدلب لن تدوم طويلا

السفير يفيموف وعلى هامش مشاركته بحفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث بفندق داما روز بدمشق بمناسبة الذكرة 75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية، أكد على العلاقات المميزة التي تجمع سوريا وروسيا منذ 75 عاما وعلى العلاقة المميزة القائمة على الاحترام المتبادل بين الرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين.

© Sputnik . Majid Badawi حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية

وقال السفير يفيموف: نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات السورية الروسية، ومنذ البداية كنا نساعد سوريا لإنشاء دولتها وبعد ذلك في تطوير اقتصادها في كافة المجالات الصناعية والزراعية، وفي المحافل الدولية، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي حافظت روسيا وسوريا على علاقاتهما المميزة فتحولنا إلى شركاء مقربين، والآن أصبحنا شركاء إستراتيجيين بعد التعاون الكبير فيما بيننا في التصدي للإرهاب الدولي ولحربه التي شنها على سوريا، حيث لم تتأخر روسيا في تقديم المساعدة للشعب السوري، ومنذ أربع سنوات نقف مع الجيش السوري في خندق واحد في محاربة الإرهاب، وتمكنا من خلال هذا التعاون من تحرير الجزء الأكبر من الأراضي السورية من سيطرة الإرهاب الدولي.

© Sputnik . Majid Badawi حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية Advertisements

وأضاف السفير يفيموف: اليوم لا تزال الحرب على سوريا مستمرة ولكن بالتوازي مع ذلك علينا أن نفكر بآليات تحقيق السلام في سوريا، فإضافة إلى التعاون العسكري الروسي السوري هناك تعاون اقتصادي استثمر من خلاله الجانب الروسي في العديد من المجالات التي تخدم عملية إعادة إعمار سوريا، ومن ذلك حصول شركة روسية على عقد لإدارة مرفأ طرطوس والتي ستقوم بدورها بتطوير هذا الميناء لتصل استطاعته لعشرات ملايين الأطنان.

© Sputnik . Majid Badawi حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية

ورداً على سؤال حول السيناريوهات المطروحة في إدلب مع تعنت "جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الأخرى ورفضها مغادرة المنطقة منزوعة السلاح، أشار السفير يفيموف إلى أن "هذا الموضوع نناقشه كثيرا في كل أنحاء العالم، وفي الأولوية نحاول حل جميع القضايا عبر الأدوات السياسية السلمية تفاديا لوقوع خسائر في صفوف المدنيين، ولدينا اتفاق بالتوافق مع سوريا فيما يتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح في إدلب ونتمنى على الشريك التركي أن يفي بالتزاماته في هذا الاتفاق، وفي كل الأحوال فإن سيطرة الإرهاب على إدلب لن تستمر لفترة طويلة والجيش السوري سيستعيد السيطرة على كامل محافظة إدلب في نهاية المطاف".