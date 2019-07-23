دبي - بواسطة محمد فارس جديد التطبيقات: Share To Computer لمشاركة مختلف الملفات من هاتفك لحاسوبك © Tech World قدمت بواسطة

Share To Computer هو تطبيق جديد يُوفر طريقة بسيطة وسريعة لمشاركة الملفات “النصوص، الصور، الفيديو، ,,إلخ” من هاتفك الذكي لحاسبك.

وقبل الخوض فيما يُقدّمه التطبيق، مع أدوات مثل سامسونج DeX و Easy Projection من هواوي، تقترب هواتفها بأن تكون بدائل للحاسوب.

ولأولئك الذين يقومون بالكثير من العمل على الهاتف المحمول،هناك أوقات تتطلب الحاجة فيها إلى التبديل إلى جهاز حاسوب.

ولعل أحد أكثر الجوانب المحبطة في التبديل بين الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي هو مشاركة الملفات.

ومع ذلك، هناك الآلاف من التطبيقات المختلفة التي تدعم إرسال النصوص والصور والملفات الأخرى من وإلى الهاتف والحاسوب.

على سبيل المثال تتمتع هواتف هواوي بميزة مشاركة افتراضية، وإن كانت غير آمنة فالكثير من مديري الملفات يقدمون التخزين السحابي وتكاملات خادم FTP، فضلًا عن تطبيقات أخرى مثل PushBullet و Join وغيرها، والتي للأسف تُقدّم تجارب محدودة.

بالتالي إذا كنت تبحث عن تطبيق بسيط لإرسال الملفات من هاتفك الذكي إلى جهازك الحاسوب، فعليك التحقق من تطبيق Share To Computer الجديد، والذي يُعد تطبيق مفتوح المصدر.

فكما أشرنا، هو تطبيق متاح لمستخدمي أندرويد حصرًا، ويوفّر طريقة بسيطة وسريعة لمشاركة الملفات على نفس شبكة الواي فاي.

أما فيما يخص إمكانية الاسخدام، فإليكم الآلية عبر نقاط مختصرة:

أولًا عليك بتحديد ملف واحد أو أكثر “يدعم الارسال المتعدد” باستخدام أي مدير ملفات على هاتفك.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة المشاركة، ليظهر لك التطبيق من ضمن خيارات المشاركة.

وهنا ستتمكن من تنزيل الملف أو الملفات التي شاركتها عن طريق الانتقال إلى متصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك وكتابة عنوان الشبكة المحلية المدرجة في التطبيق.

بدلاً من ذلك، إذا كنت ترغب في تنزيل الملفات بسرعة على جهاز محمول آخر، يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة الذي تم إنشاؤه تلقائيًا والذي يشير إلى نفس العنوان.

وبمجرد تنزيل الملفات، يمكنك إنهاء المشاركة.

من ناحيته أيضًا، من الممكن مع التطبيق مقاطعة المشاركة في أي وقت، فضلًا عن أن الوصول الإنترنت غير مطلوب من خلال شبكة Wi-Fi نفسها.

إعادة تشغيل الفيديو Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

أخيرًا، يتوفّر Share To Computer لمستخدمي أندرويد مجانًا وبدون عمليات شراء أو إعلانات مزعجة، على أن يدعم أندرويد 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Share To Computer من هنا.

التدوينة جديد التطبيقات: Share To Computer لمشاركة مختلف الملفات من هاتفك لحاسوبك ظهرت أولاً على عالم التقنية.