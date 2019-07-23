دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تدفع 25$ مليون لحل قضية تقديمها رشاوي في المجر

فرع شركة مايكروسوفت كان يدفع رشاوي لجهات حكومية من أجل إنهاء بعض الصفقات في المجر.

أعلنت وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكيتان عن دفع مايكروسوفت لمبلغ 25$ مليون لحل مشكلة عالقة تتمحور حول تقديم فرع الشركة في المجر لرشاوي إلى جهات حكومية هناك للحصول على بعض التسهيلات والصفقات في الدولة، وكانت مايكروسوفت تستغل هامش الربح العالي هناك لتخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها مقابل الحصول على تسهيلات من جهات حكومية للقيام ببعض الصفقات.

ويعود سبب المشكلة إلى ما فعلته الشركة بين عامي 2013 و2015، قبل أن يتم كشف التلاعب مؤخرًا ورفع قضية ضدها.

ويمكن توضيح الأمر بأن مايكروسوفت قامت بجلب عقود لتقديم خدماتها للمؤسسات عن طريق بعض الأشخاص الذين حصلوا على نسبة مقابل جلب العقود للشركة، وطبعًا تم استغلال نسبة الربح الكبيرة في العقود لدفع الرشاوي وتسجيل هامش ربح أقل أكثر منطقية.

ولم يقتصر الأمر على المجر بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصة، فهناك عدة بلدان تعمل فيها الشركة شهدت أمور شبيهة.

حيث عملت الشركة على تقديم هدايا في بلدان مثل تايلند لبعض المسئولين، وهو ما يعتبر تصرف غير أخلاقي وشبيه بالرشاوي.

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كما ذكرت الهيئة أن فرع تركيا قدم تخفيضات كبيرة في بعض العقود، لكن لم يظهر تقديم الشركة لأي خدمات بالمقابل.

لكن على عكس ما حدث في المجر واتهام مايكروسوفت بتقديم الرشاوي، فإن البلدان الأخرى لم تصل فيها الأمور لهذا الحجم.

على الجانب الأخر، فقد قام براد سميث، رئيس مايكروسوفت، بإرسال رسالة إلى موظفيه يتحدث فيها عن الموضوع وقال فيها أن الشركة سبق وطردت الموظفين المتهمين قبل 3 سنوات، أي عند اكتشاف تلك القضايا بعد عامين من استمراراها.

المصدر:

CNet

التدوينة مايكروسوفت تدفع 25$ مليون لحل قضية تقديمها رشاوي في المجر ظهرت أولاً على عالم التقنية.