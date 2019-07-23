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اكتشاف مقبرة جماعية فى العراق تضم أطفال أعدموا بالرصاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلنت مؤسسة الشهداء التابعة للدولة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مقبرة جماعية جديدة للكرد في منطقة الشيخية ببادية السماوة التابعة لمحافظة المثنى، جنوبي العراق.

 

وذكر بيان للمؤسسة أن "المقبرة تضم ٧٠ من النساء والأطفال تم إعدامهم رميا بالرصاص"، مبينا أن "أعمار الأطفال تتراوح من سنة وسنتين والنساء بحدود 40 سنة".

 

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وأضاف أن "هنالك مقبرتين بالقرب منها ستفتح في حال استحصال الموافقات القانونية".

 

وفي ابريل الماضي أعلنت السلطات المحلية في محافظة المثنى عن العثور على مقبرة جماعية لأشخاص كرد من ضحايا النظام البائد في بادية السماوة.

 

 

 

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